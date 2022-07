Insultano i carabinieri durante un controllo, in auto hanno la cocaina: denunciati due 23enni

Proseguono i servizi, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, che hanno interessato tutte le quattro compagnie Carabinieri del provinciale di Parma da Borgo Val di Taro a Fidenza, passando da Salsomaggiore Terme a Parma. Nella giornata di martedì 4 luglio sono state complessivamente controllate oltre 300 persone e circa 200 veicoli prevalentemente sulle vie ad alta percorrenza della provincia e nei principali centri urbani.

i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno controllato in Parma un nigeriano di 26 anni, in Italia senza fissa dimora, nei cui confronti è risultato pendente un ordine di esecuzione per la carcerazione del 2018 in quanto responsabile dei reati di spaccio di stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, commessi in Parma il 26 febbraio del 2018. Lo stesso al termine delle operazioni di identificazione è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale, dove dovrà scontare la pena residua di mesi 3 e giorni 13 di reclusione.

I Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno rintracciato sul loro territorio un marocchino di 48 anni a cui hanno notificato un’ordinanza di carcerazione emessa dall’autorità giudiziaria di Reggio Emilia per vecchi reati commessi in quel circondario. Lo stesso è adesso detenuto presso la casa circondariale di Parma.

Due le persone denunciate per evasione dagli arresti domiciliari una evasa dalla propria abitazione in Montechiarugolo, con accertamenti eseguiti dai militari della Stazione di Monticelli Terme, a carico di un nigeriano di 27 anni, l’altra evasa dalla propria abitazione in Fidenza con accertamenti eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. In questo caso si tratta di un marocchino di 28 anni. Entrambi sono stati ristretti nuovamente ai domiciliari.

I Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma due giovani italiani di 23 anni resisi responsabili di oltraggio a Pubblico Ufficiale. Questi durante il controllo su strada si sono mostrati infastiditi dall’attività di verifica dei militari, proferendo frasi oltraggiose nei loro confronti. Ultimata l’attività i due sono stati anche segnalati alla competente autorità amministrativa quali assuntori di stupefacenti, poiché trovati in possesso di mezzo grammo di cocaina.

Infine a Fontanellato, i Carabinieri della Stazione di Soragna hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, un italiano di 33 anni del luogo, poiché colto mentre guidava in maniera alquanto pericolosa per la pubblica incolmità. Al termine delle verifiche è risultato positivo all'accertamento alcolemico con un tasso pari a 1,54 g/l. Di conseguenza si è provveduti al ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo.