Oltre 500 verifiche sul Green pass, 2mila multe, 12 patenti ritirate e 70 denunce: il 2022 della Polizia locale dell’Unione Pedemontana

Settecento controlli, 195 incidenti stradali, 542 verifiche sul possesso del Green pass e 70 persone denunciate. E' il bilancio 2022 della Polizia locale dell’Unione Pedemontana Parmense.

«Abbiamo garantito tutte e attività richieste, utilizzando al meglio le risorse umane disponibili – sottolinea il neocomandante Vito Norcia –. E questo grazie a chi mi ha preceduto, il comandante Franco Drigani, ma soprattutto alla disponibilità degli agenti e all’organizzazione sovracomunale del Corpo, che ci permette una maggiore flessibilità e specializzazione degli operatori. Oltre a crearci problemi di organico, il Covid ci ha impegnato, e non poco, anche sul fronte dei controlli – ha aggiunto il comandante –. A gennaio, ad esempio, sono stati effettuati 542 verifiche per il possesso del Green pass».

Particolarmente intensa l’attività per il rilevamento degli incidenti stradali, ben 195. Quindici in meno rispetto al 2021, di cui tre mortali. «Un compito impegnativo – spiega il comandante – ma che permette alla altre forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia, di potersi dedicare maggiormente alle attività investigative e al contrasto della criminalità».

Nel corso dei mesi estivi sono stati, inoltre, istituiti dei servizi ad hoc, anche in orario serale, per il contrasto dei fenomeni di bullismo ed atti vandalici che si sono registrati in alcuni territori, affiancati anche da lezioni di educazione alla legalità nelle scuole. E sempre per quel che concerne le scuole, sono stati effettuati 360 servizi di vigilanza, 55 in più rispetto all’anno precedente.

Guardando al capitolo “multe”, le sanzioni amministrative per il mancato rispetto del Codice della Strada sono state 2.106, con il sequestro di 79 veicoli e il ritiro di 12 patenti, di cui 4 per guida in stato di ebbrezza. Importanti anche i numeri in materia di controlli nei settori edilizia e ambiente, che hanno portato a 13 denunce e 73 sanzioni, così come quelli sulle attività commerciali. L’anno scorso ne sono state controllate 684 con sede fissa e 104 su aree pubbliche, che hanno portato a 49 sanzioni. Cinquantaquattro, invece, i verbali relativi alla prevenzione del randagismo, a tutela del benessere animale e della sicurezza delle persone.

Intensa anche l’attività di Polizia giudiziaria, con la denuncia di 70 persone. Gli agenti della Pedemontana si sono inoltre occupati di di 25 patiche delegate da diverse procure, svolgendo interrogatori, rogatorie internazionali, guide in stato d’ebbrezza e furti d’auto.

Infine, sul versante degli “investimenti” è proseguito ampliamento della rete di videosorveglianza, che oggi conta 258 telecamere, di cui 175 di contesto e 83 OCR, vale a dire in grado di leggere targhe, riconoscere il modello e colore dei veicoli.

I dati «testimoniano ancora una volta il grande impegno e senso del dovere dei nostri agenti – commenta l’assessore alla Sicurezza e sindaco di Felino Filippo Casolari –, ai quali va il mio ringraziamento. In futuro sarà necessario proseguire nel rafforzamento dell’organico e nel supporto delle attività con le migliori tecnologie disponibili, come stiamo facendo, ad esempiocon la rete di videosorveglianza. La sicurezza, per noi, sindaci dei cinque comuni della Pedemontana Parmense, era e rimane una priorità».

Sulla carenza di organico si sofferma anche la presidente dell’Unione e sindaca di Collecchio, Maristella Galli: «L’anno scorso abbiamo assunto quattro nuovi agenti e altri due entreranno in servizio nei prossimi giorni. A marzo effettueremo altre due assunzioni, già previste nel PIAO, il Piano integrato di attività e organizzazione.Purtroppo, il turnover rimane alto, ma continueremo a lavorare per aumentare l’organico. L’obiettivo per il 2023 è consolidare le attività consuete e sviluppare nuovi progetti sempre a beneficio delle nostre comunità. La carenza di operatori è un problema che riguarda tutti i Comuni d’Italia, occorre metter mano alle normative che limitano le assunzioni e come sindaci stiamo percorrendo tutte le soluzioni possibili».

Proprio in occasione di San Sebastiano, patrono dellepolizie locali che ricorre il 20 gennaio, il presidente dell’Anci Antonio Decaro ha inviato una lettera di auguri alle polizie locali di tutt’Italia, sottolineandocome negli ultimi 10 anni il numero di agenti si sia ridotto di 11mila unità. Lo stesso Decaro ha osservato come il dialogo avviato negli ultimi anni con Governo e Parlamento per l’adozione dei decreti attuativi delle leggi 48/2017 e 132/2018 non abbia ancora prodotto un esito positivo.