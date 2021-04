Oltre mezzo chilo di droga nella sua stanza in Oltretorrente: nigeriano arrestato

Aveva oltre mezzo chilo di droga all'interno della sua stanza in Oltretorrente, oltre ad una pressa che utilizzava per confezionare i panetti. Un giovane nigeriano, le cui iniziali sono N.A.I. è stato arrestato dai poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile che hanno effettuato una perquisizione, al termine di alcune indagini. Dentro la stanza in uso al giovane c'erano oltre 420 grammi di marijuana e più di 80 grammi di hashish.

Oltre alla droga i poliziotti hanno trovato un bilancino di precisione e una pressa industriale, utilizzata per confezionare i panetti di sostanza stupefacente.

Dopo l'udienza del processo per direttissima il nigeriano è stato messo agli arresti domiciliari.