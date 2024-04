Oltretorrente in lutto: si è spento Marco Furlattini

È venuto a mancare Marco Furlattini, 49 anni, anima del Tapas, storico locale dell' Oltretorrente. Da almeno trent'anni gestiva un posto diventato simbolo della città. Il quartiere è sotto shock per la notizia, diversi i messaggi di cordoglio sulla sua bacheca Facebook. Volto noto in città, Furlattini aveva dato vita a un locale diventato luogo di ritrovo per gli studenti dell'Università e per gli amanti della movida. A Marco e alla sua famiglia vanno le condoglianze della redazione.