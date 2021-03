Oltretorrente, la polizia interrompe un festino con mezzo chilo di droga: 16 multe e 3 denunce

Hanno organizzato una vera e propria festa all'interno di un appartamento privato in Oltretorrente, con musica ad alto volume mezzo chilo di droga. Sedici giovani sono stati identificati e sanzionati dai poliziotti delle Volanti che sono giunti sul posto dopo alcune segnalazioni. Durante il festino, infatti, i ragazzi tenevano la musica ad alto volume e la voce alta: sono stati i vicini a chiamare la polizia.

L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, martedì 9 marzo. Gli agenti, che si sono ritrovati davanti sedici giovani con maschere da carnevale, si sono accorti della presenza - visto il forte odore - di droga. Appena entrati infatti, mentre cercavano di spiegare ai ragazzi l'inopportunità di tenere la musica a così alto volume e di assembrarsi, hanno sentito un forte odore di sostanza stupefacente.

I poliziotti, a quel punto, hanno effettuato una perquisizione ed hanno trovato alcuni barattoli di vetro - quelli per sughi e conserve - pieni di marijuana. E' stata trovata droga anche dentro una busta: in totale circa 500 grammi di 'erba'. Per tre dei giovani, ritenuti i possessori della droga, è scattata una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti e sedici i ragazzi sono stati invece sanzionati con 400 euro di multa per aver violato le norme contro gli assembramenti e le regole per il contrasto del contagio da Covid-19.