Choc in Oltretorrente, rissa in vicolo Grossardi: un ferito in ospedale

Ancora violenza nelle strade di Parma, in particolare in Oltretorrente. Nella serata di lunedì 31 luglio sarebbe scoppiata una violenta rissa tra due gruppetti di persone in vicolo Grossardi. Secondo le prime informazioni una persona sarebbe rimasta ferita gravemente. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato la persona ferita al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. I dettagli dell'episodio sono in corso di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. Poco prima delle ore 23 alcuni residenti hanno sentito le urla ed hanno subito chiamato la polizia. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo e raccolto le testimonianze di alcuni cittadini: le indagini sono in corso per ricostruire la vicenda nel dettaglio. La persona ricoverata in ospedale non è in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO