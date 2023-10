OMICIDIO SUICIDIO

Choc a Bardi, uomo uccide la moglie a colpi di pistola e poi si spara: gravissimo in ospedale

I carabinieri sono sul posto per ricostruire la vicenda. L'autore dell'omicidio è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso di Pavullo in ospedale: lotta tra la vita e la morte in Rianimazione