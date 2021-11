Omicidio di Juana Cecilia: la serata al pub con gli amici e l'ultima telefonata

Si era concessa una serata con gli amici, forse per cercare di tornare a respirare vista la tensione e la paura che le provocava la presenza del suo stalker che, nonostante le due condanne e le tre denunce contro di lui, continuava a seguirla, a mandarle messaggi e a cercare di incontrarla.

Juana Cecilia Hazana Loayza, la 34enne uccisa dal suo stalker, il 24enne parmigiano Mirko Genco, la sera in cui è stata uccisa era andata in un pub in centro a Reggio Emilia con alcuni amici. E proprio uno di loro - con il quale si trovava in un secondo pub sempre in centro - l'ha chiamata poco prima dell'omicidio, avvenuto a pochi passi da casa sua.

L'amico, preoccupato perchè lei le aveva appena raccontato di essere seguita da uno stalker, ha chiamato per tre volte: alla terza chiamata la ragazza ha risposto: "Va tutto bene, sto tornando a casa". Poco dopo però Juana Cecilia ha incontrato proprio il suo stalker, che l'ha uccisa con un coltello da cucina, dopo aver tentato di strangolarla. Juana Cecilia aveva anche postato una foto sui social mentre si trovava, sorridente, in compagnia delle amici.

Contro di lui Juana aveva presentato ben tre denunce: Mirko Genco aveva patteggiato una condanna a due anni e dal 4 novembre era tornato libero. La Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha disposto un esame autoptico sul cadavere della ragazza uccisa: il sospetto è che Mirko Genco abbia tentato di violentarla, prima di ucciderla. Per capire con certezza se c'è stato effettivamente un tentativo di stupro si dovrà aspettare il risultato dell'autopsia. Vengono poi alla luce nuovi particolari: il 24enne parmigiano avrebbe aggredito, in un'occasione, anche la madre di Cecilia: la donna sarebbe stata aggredita da Genco mentre aveva il nipotino in braccio.

U