Omicidio in via Faelli, un uomo accoltellato alla gola

Tragica episodio in via Volturno, all'altezza di Via Faelli nei pressi di una struttura che ospita migranti. Poco dopo le 21:30 di lunedì 30 ottobre, un uomo armato di coltello avrebbe ferito mortalmente alla gola un ospite della struttura. Sul posto per chiarire la dinamica dell'accaduto e ricostruire la vicenda ci sono i poliziotti di Borgo della Posta. All'arrivo dei soccorsi, l'uomo era già gravemente ferito. Inutile la corsa all'ospedale.

