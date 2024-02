Ollari, omicidio o morte naturale? Ora attesa per gli esami tossicologici e per gli altri prelievi sul corpo

Omicidio o morte per cause naturali? Se si cercavano risposte definitive, infiltrandosi dentro una verità che finora è rimasta ingarbugliata nel groviglio di incertezze su cosa sia effettivamente accaduto ad Alessandra Ollari, i primi esami delll'autipsia quei dubbi non sono riusciti a scioglierli. Al momento non sarebbero emersi segni evidenti di violenza ma è presto per trarre conclusioni anche a causa delle condizioni del corpo su cui è stato effettuato l’esame autoptico. Proprio le condizioni del cadavere rendono necessari esami più approfonditi da parte del medico legale nominato dalla Procura, Donatella Fedeli. Saranno necessarie anche le analisi tossicologiche, a questo punto molto importanti per diradare tutte queste incertezze. Entro i prossimi due mesi, tempo massimo concesso al consulente per la propria relazione, il mistero dovrebbe quindi essere sciolto.

Dai primi riscontri, dunque, non sarebbero arrivati per adesso elementi utili a identificare la causa certa della morte. Niente fratture sul corpo, il mistero resta. Sul cadavere sono stati effettuati prelievi dai quali si attendono comunque maggiori riscontri sulle cause della morte. La procura continua ad indagare per omicidio contro ignoti, in un fascicolo aperto nell'ottobre dell'anno scorso.