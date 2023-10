Omicidio in un appartamento per migranti di via Faelli: il 24enne bengalese è stato sgozzato nel sonno. Arrestato un connazionale

Choc nella serata di lunedì 30 ottobre in via Faelli a Parma nella zona di via Volturno. Rabby Ahmed, un 24enne bengalese ospite di un appartamento dell'accoglienza migranti gestito dalla cooperativa Leone Rosso (dopo il passaggio di gestione dalla cooperativa Svoltare), è stato sgozzato e ucciso nel sonno da un altro ospite della struttura, anche lui di nazionalità bengalese, scappato dopo l'omicidio. L'aggressore avrebbe quindi sorpreso Rabby Ahmed mentre dormiva. Una delle ipotesi al vaglio della squadra mobile della Questura di Parma l'accoltellamento sarebbe avvenuto dopo una lite o alcuni screzi tra i due migranti

Omicidio in via Faelli: arrestato un migrante bengalese

Aggiornamento ore 8 del 31 ottobre - Dopo alcune ore di ricerche la polizia, che è arrivata pochi minuti dopo l'omicidio in via Faelli ed ha iniziato subito le indagini, ha arrestato il presunto autore del gesto, che ora si troverebbe in stato di fermo. Dopo aver ascoltato i testimoni e gli altri migranti presenti all'interno dell'appartamento - in cui vivevano otto persone - gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità del presunto aggressore e a rintracciarlo.

Il 24enne bengalese sorpreso nel sonno e sgozzato

Al momento non si conoscono le cause scatenanti del litigio, che è culminato con l'omicidio, avvenuto verso le ore 21.30 di lunedì 30 ottobre. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ma per il giovane Rabby non c'è stato nulla da fare: è deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate. Gli uomini della squadra mobile della polizia e il Pubblico Ministero Emanuela Poddi sono arrivati sul posto per portare avanti le indagini.

VIDEO - Via Faelli, 24enne ucciso con una coltellata alla gola: l'intervento della polizia

Migranti portati in Questura per le testimonianze

La polizia scientifica ha effettuato i rilievi all'interno dell'appartamento in cui è avvenuto l'accoltellamento mortale. Alcuni migranti, ospiti dell'appartamento gestito da Svoltare, sono stati accompagnati in Questura per essere interrogati. Qualcuno potrebbe aver visto l'autore dell'omicidio ed aver assistito alla scena. Dalle loro testimonianze potrebbe emergere il movente dell'omicidio e la ricostruzione degli ultimi minuti prima del fatto di sangue.