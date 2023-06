Operaio aggredito a colpi di spranghe e catene in via Mantova: presi gli aggressori

Quattro tunisini, tra i 28 ed i 38 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, per lesioni aggravate in concorso ai danni del 39enne egiziano aggredito ieri intorno alle 19 all'uscita dal lavoro dalla Fercam di via Mantova. La rissa si è conclusa a colpi di catene, spranghe e bottiglie e l'operaio è stato portato in ospedale.

Sul posto, oltre al 118, sono arrivati i carabinieri della Sezione Radiomobile che si è fermata sul posto per cristallizzare la situazione e ricercare utili informazioni da comunicare alle altre pattuglie che nel frattempo si erano messe alla ricerca dei responsabili.

Gli elementi raccolti hanno consentito alla pattuglia della Stazione Parma Oltretorrente di raggiungere i quattro in strada del Pavullo all’altezza della ditta Parmatrans. Bloccati e perquisiti sono stati condotti in caserma. Subito hanno ammesso, raccontando la loro versione, una colluttazione con il 39enne ed altri dipendenti della ditta per motivi di lavoro e che, una volta che hanno iniziato a parlare con il ferito, quest’ultimo, insieme ad altre 10 persone li ha aggrediti mostrando, a conferma del racconto, degli arrossamenti sul corpo. Dalla ricostruzione dei fatti da parte dei militari che si sono avvalsi di alcuni testimoni e di un video che ha ripreso l’aggressione, è emersa la reale dinamica dell’accaduto.

I quattro sono arrivati sul posto con catene, spranghe e bottiglie di vetro ed hanno aggredito l’egiziano che, con l’intento di difendersi ha impugnato una catena trovata nei pressi dell’ingresso della ditta. Solo quando l’uomo ha iniziato a sanguinare gli aggressori si sono allontanati tentando la fuga. A seguito delle lesioni riportate, il 39enne è stato trasportato al Pronto Soccorso di Parma da dove è stato dimesso con una prognosi di 16 giorni. Quanto utilizzato per l’aggressione è stato posto sotto sequestro e i quattro al termine delle formalità di rito sono stati denunciati per lesioni aggravate.