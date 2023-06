Operaio aggredito dopo il lavoro in via Mantova a colpi di bottiglie, bastoni e coltelli

Aggredito all'esterno della ditta in cui lavora alla fine del proprio turno. A colpi di bastoni, bottiglie e coltelli. A fare le spese di un gruppo di persone, che poi sono scappate, un operaio 38enne di origini egiziane, dipendente della Fercam di via Mantova. L’uomo è stato ricoverato in ospedale e sull’episodio indagano i carabinieri.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno dato le prime cure all'uomo, rimasto riverso per terra. Non si conoscono al momento le cause dell'aggressione.

Il fatto si è verificato oggi, 19 giugno. Secondo una prima sommaria ricostruzione, l'uomo sarebbe stato affrontato e aggredito brutalmente. Dopo il pestaggio gli aggressori sono poi scappati lasciando il 38enne riverso per terra.