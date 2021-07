Operaio precipita da 4 metri di altezza: 49enne gravissimo al Maggiore

Gravissimo incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 19 luglio all'interno di un'azienda di Sorbolo Mezzani. Secondo le prime informazioni erano da poco passate le 9.40 quando, per cause in corso di accertamento, un operaio sarebbe precipitato da un'altezza di circa 4 metri. Subito sono scattati i soccorsi: gli operatori del 118 sono arrivati sul posto l'ambulanza mentre è partito anche l'elisoccorso dall'Ospedale Maggiore di Parma.

L'operaio, che stava lavorando all'interno di una ditta di via Venezia, ha riportato ferite e traumi in varie parti del corpo. Dopo le prime cure è stato caricato dall'ambulanza e trasportato d'urgenza in ospedale, direttamente nel reparto di Rianimazione. Sul posto gli operatori della Medicina del Lavoro dell'Ausl e i carabinieri della compagnia di Sorbolo, che stanno effettuando accertamenti sulla dinamica dell'incidente, che non è ancora chiara.

IN AGGIORNAMENTO