Operaio cade da 6 metri di altezza: al Maggiore con l’elisoccorso

Un operaio è rimasto seriamente ferito oggi alle 13 in un cantiere edile a Luzzara, in provincia di Reggio Emilia. Si tratta di un 45enne residente a Gualtieri, caduto per cause in corso di accertamento da parte della Medicina del Lavoro. L'uomo è caduto da un'altezza di 6 metri dal ponteggio allestito per lavori di manutenzione del tetto di un capannone. È stato trasportato con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma.