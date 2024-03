Operaio colpito da un carico sospeso, ricoverato in Ospedale a Parma

Un operaio di 29 anni è stato colpito alla testa e al torace da un pesantissimo carico sospeso e ha riportato diversi traumi. L'incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 11:30, nella sede della Reggiana Riduttori, in via dei Martiri di Marzabotto 7, a San Polo d’Enza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini della Medicina del lavoro, che ora indagano per chiarire i contorni dell’incidente, avvenuto in un’azienda leader nel settore della progettazione e produzione di riduttori per l'industria della produzione dello zucchero. L'uomo è stato soccorso e poi portato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma in elicottero.