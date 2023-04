Operaio di Parma muore mentre lavora nel cantiere di una caserma: condannati il titolare e il direttore dei lavori

Un operaio di 60 anni residente a Parma morì in un incidente sul lavoro il 10 settembre del 2019 a Firenze. Il titolare del cantiere e il direttore dei lavori sono stati condannati, nei giorni scorsi, per omicidio colposo in concorso, a un anno e due mesi ciascuno, con pena sospesa, dal tribunale di Firenze. I due erano i responsabili di una ditta edile campana, la Esposito Costuzioni Sas.

Cade da una scala mentre lavora nel cantiere: muore operaio 60enne di Parma

Il lavoratore di 60 anni cadde da una scala mentre stava lavorando all'interno di un cantiere per la ristrutturazione nella caserma 'Lido Gori' della guardia di finanza in via Valfonda a Firenze. Secondo le ricostruzioni, cadde da una scala a libro che aveva usato per raggiungere un'altezza di circa quattro metri e mezzo, dovendo praticare dei fori nel muro per far passare cavi elettrici. Stava lavorando senza l’idonea attrezzatura di protezione, ha stabilito il tribunale di Firenze.

La sentenza

Il giudice Gian Maria Faralli ha condannato il titolare del cantiere e il direttore dei lavori ad un anno e due mesi ciascuno per omicidio colposo in concorso. E' stata concessa ad entrambi la sospensione condizionale della pena, per il titolare è stata stabilita anche la non menzione. Per il direttore del cantiere, tuttavia, la sospensione condizionale è subordinata al prestare attività non retribuita a favore della collettività per sei mesi e per quattro ore la settimana presso un ente da lui individuato. La famiglia della vittima si è costituita parte civile e ha ottenuto una provvisionale immediatamente esecutiva. Gli imputati sono stati condannati anche al pagamento delle spese. Motivazioni fra 30 giorni-