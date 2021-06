Operazione 'Alto impatto': parco Ducale al setaccio, 2 grammi di hashish tra i cespugli

Anche ieri pomeriggio si sono svolti i servizi interforze di controllo straordinario del territorio all’interno del Parco Ducale. I servizi hanno visto il coinvolgimento massiccio di pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale all’interno del parco cittadino. Il Parco è stato suddiviso in aree e ciascuna pattuglia delle diverse Forze dell’Ordine in campo ha avuto assegnato un compito ben preciso. Sono stati controllati tutti gli accessi e all’interno del parco si è proceduto alla verifica di soggetti sospetti. In tutto sono state controllate 63 persone. Una persona è stata trovata in possesso di 1 grammo di hashish e deferita all’autorità prefettizia ai sensi dell’Art. 75 DPR 309/1990. Con l’ausilio di un’unità cinofila all’interno del parco celato in un involucro di plastica tra i cespugli sono stati rinvenuti 2 grammi di hashish. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.