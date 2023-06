Operazione Glicine, 43 misure cautelari: in carcere Strini, l'ex genero di Tanzi

Ci sono anche due parmigiani al centro del maxi blitz dei carabinieri del Ros e dei comandi provinciali dei Carabinieri di Crotone, Cosenza, Catanzaro, Potenza, Parma, Brescia, Milano e Mantova e dello Squadrone Eliportato Calabria che ha portato all'esecuzione di 43 ordinanze cautelari emesse dal Tribunale di Catanzaro. Si tratta di Stefano Strini, nato a Parma il 25 dicembre del 1970 e Giovanni Bello, di 59 anni nato a Parma il 20 giugno del 1964. Il primo è in carcere, il secondo agli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato disposto su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia guidata da Nicola Gratteri nell’ambito dell’operazione denominata Glicine. Ventidue persone devono rispondere di associazione mafiosa. Gli altri sono indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravata dalle finalità mafiose, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, omicidio, trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata libertà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, scambio elettorale politico mafioso, truffa aggravata.

Strini, dai quadri ai kebab

Stefano Strini, ex genero di Callisto Tanzi, è noto alle cronache per aver nascosto nel sottoscala, per volere del suocero diversi quadri di Van Gogh, Picasso, Monet e Manet dal valore di oltre 100milioni di euro. Sono stati ritrovati nel 2009. Cinquantatreenne, parmigiano, ex marito di Laura, secondogenita dell’ex patron Parmalat, era stato imprenditore metalmeccanico (la sua impresa era controllata al 51% della Parmalat) e nel giugno del 2011 era stato formalmente indagato per ricettazione rispetto alla vendita di uno dei quadri del caveau di Tanzi per una cifra attorno ai 200 miliori di euro. Dai quadri ai kebab. Nel quartiere popolare dell'Oltretorrente ha gestito per mesi un locale dove si vendevano panini.

Bello e la benzina

Giovanni Bello, ex presidente della Str Trsporti Refrigerati e imprenditore nato a Parma nel 1964, è noto per essere stato coinvolto nell'operazione CocktOIL che, nel 2018, ha consentito di smantellare un’associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di prodotti petroliferi.