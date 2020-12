Orari farmacie a Parma per il 2021, fasce orarie obbligatorie

Per garantire le generali esigenze del servizio farmaceutico verso i cittadini il Comune di Parma ha adottato con ordinanza sindacale (che alleghiamo) fasce orarie minime obbligatorie di apertura giornaliera (36 ore diurne settimanali), dal lunedì al venerdì. Tali orari orari di apertura dovranno essere osservati da parte di tutte le farmacie presenti sul territorio comunale. L'ordinanza sindacale stabilisce che (per garantire un regolare e costante servizio di assistenza farmaceutica alla cittadinanza) dal 1 Gennaio al 31 dicembre 2021 le farmacie di Parma rimarranno aperte dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30. Si ricorda che la normativa vigente prevede che ogni farmacia possa liberamente scegliere gli orari di apertura diurna nella fascia orari 8,00- 21,00, rispettando l'obbligo di apertura minima e che, le farmacie, situate all’interno di Centri Commerciali (con ingresso principale nella galleria del centro commerciale) oltre all'orario minimo previsto seguiranno gli orari di apertura del centro commerciale, anche in occasione di aperture straordinarie. La Farmacia comunale dei Mille, unica farmacia anche notturna della città, svolgerà il servizio a ciclo continuativo nell’arco delle 24 ore (a battenti chiusi dalle ore 21.00 alle ore 8.30).