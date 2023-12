Viaggiavano in auto con un ordigno artigianale: arrestati un italiano e due rumeni

Viaggiavano in auto con un ordigno artigianale che, probabilmente, avrebbe utilizzato per far saltare in aria un bancomat o altro. Tre uomini, un italiano e due rumeni, sono stati fermati nelle prime ore della mattinata di giovedì 14 dicembre in via Emilia Est da una pattuglia della polizia locale.

Nella mattinata di oggi, 14 dicembre, in via Emilia Est, una pattuglia della Polizia Locale ha proceduto al fermo di un’autovettura Opel “Insigna” con a bordo tre persone.L’attenzione degli operatori è stata catturata dalla circostanza che la targa anteriore e posteriore della vettura fossero diverse. Consultata la Centrale Operativa della Polizia di Stato, per la verifica del caso, entrambe le targhe risultavano oggetto di furto.

Veniva richiesto l’ausilio di una pattuglia della Polizia di Stato, per procedere al controllo dei tre soggetti fermati, che venivano identificati per un cittadino italiano e due cittadini rumeni. Nella circostanza si procedeva altresì controllo del veicolo, all’interno del quale veniva rinvenuto un passamontagna, alcuni guanti di lattice, arnesi da scasso, un tirapugni, un coltello, denaro contante e un ordigno artigianale con relativa batteria, conosciuto nel gergo delinquenziale con il termine “marmotta”.

Gli operatori richiedevano l’intervento di un team di artificieri di Bologna che, giunto tempestivamente in questo centro cittadino, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, procedeva a far brillare l’ordigno dal notevole potenziale esplosivo in un luogo sicuro. I tre soggetti venivano tratti in arresto per detenzione e fabbricazione di materiale esplosivo e denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Sono in corso attive indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma per accertare le ragioni della presenza dei tre uomini a Parma e la finalità della detenzione del materiale sequestrato.