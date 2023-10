Ore di ansia per un anziano disperso a Lesignano: i carabinieri lo ritrovano in un bosco vicino casa

Nel tardo pomeriggio di ieri, 8 ottobre, il militare di servizio alla caserma di Langhirano è stato contattato dalla nipote di un anziano residente nel Comune di Lesignano Bagni, la quale preoccupata segnalava che lo zio, con gravi problemi di salute, era uscito di casa verso le ore 15, senza telefono, per una veloce passeggiata, ma non era ancora rientrato differentemente dalle proprie abitudini, temendo potesse essersi disorientato e perso.

A questo punto, in considerazione delle precarie condizioni fisiche dell’uomo, sono state immediatamente attivate le ricerche, con l’invio di diverse pattuglie a monitorare l’area, coordinate dai Carabinieri di Langhirano.

Le ricerche si sono concentrate nella zona boschiva attigua all’abitazione dell’anziano, dove poco dopo è stato ritrovato, in stato confusionale, ma in buone condizioni generali. L’uomo, su indicazione dei sanitari intervenuti è stato comunque accompagnato presso il Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore per gli accertamenti medici del caso.