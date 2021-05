Organizzano un matrimonio con musica e 60 invitati: ristorante chiuso e sposi multati

Hanno organizzato un matrimonio in grande stile, con una sessantina di invitati, all'interno di un ristorante di Sala Baganza, con tanto di wedding planner che si è occupato di tutti i dettagli relativi alla festa. C'era anche la musica dal vivo, come un normale matrimonio in tempi pre Covid.

I carabinieri di Salsomaggiore Terme, che sono arrivati sul posto insieme agli agenti del nucleo ispettorato del lavoro, hanno interrotto il pranzo, chiuso il ristorante per cinque giorni e multato gli sposi e la titolare del ristorante.

La festa, infatti, non poteva essere organizzata: gli sposi, l'organizzatore, gli invitati e la proprietaria del ristorante hanno violato le norme anticontagio per contrastare la pandemia da Covid. I militari multeranno anche gli invitati e stanno svolgendo accertamenti relativi al wedding planner.