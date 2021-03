Ruba un cofanetto con i Cd di Ornella Vanoni: denunciato 63enne parmigiano

Ha tentato di rubare un cofanetto con i Cd dei più grandi successi di Ornella Vanoni e un libro. Un 63enne parmigiano è stato fermato mentre si trovava all'interno del negozio Feltrinelli di via Farini a Parma ed è stato denunciato per tentato furto aggravato dai poliziotti delle Volanti. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 8 marzo in pieno centro.

Poco dopo essere entrato nel negozio il parmigiano aveva già messo in allerta il personale che si occupa della sicurezza. L'uomo infatti è rimasto alla Feltrinelli per più di due ore: poi è entrato in bagno ed ha cercato di uscire di fretta dal negozio. A quel punto è stato fermato dal personale e controllato: ha ammesso di aver rubato i Cd di Ornella Vanoni ed un libro. Il 63enne è stato denunciato per tentato furto aggravato: aveva alcuni attrezzi che utilizzava per rimovere le placche antitaccheggio.