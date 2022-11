Orsaro Tornolo: fungaiolo si procura una distorsione alla caviglia

Attivazione del Soccorso alpino per un fungaiolo con distorsione alla caviglia in località Codorso (Comune di Tornolo). Il fungaiolo, residente nella provincia di Parma classe 1945, si trovava sul sentiero 871 in località Codorso in compagnia di amici per una raccolta di funghi quando, per una disattenzione, è inciampato procurandosi un trauma all'arto inferiore che non gli ha consentito di proseguire e di far ritorno all'auto. I compagni hanno allertato il 118 che ha inviato sul posto sia l'ambulanza di Bedonia che la stazione Monte Orsaro del Soccorso Alpino: grazie al mezzo fuoristrada del Saer, che ha caricato a bordo l'infermiere dell'ambulanza, i tecnici sono riusciti ad avvicinarsi sul sentiero per poi proseguire a piedi fino al target. Sul posto sono intervenuti insieme al Saer anche i Vigili del Fuoco di Borgotaro che hanno caricato sul proprio mezzo fuoristrada l'infortunato per portarlo all'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Borgotaro per i controlli e le cure del caso.