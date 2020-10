Ospedale Di Vaio di Fidenza: sei operatori sanitari positivi al Covid

Cinque operatori sanitari e un professionista dell'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Vaio di Fidenza sono risultati positivi al Covid-19. Dopo l'accertamento della positività del professionista infatti tutti i pazienti e gli operatori che sono venuti a contatto con lui sono stati sottoposti al tampone. I pazienti sono risultati tutti negativi mentre cinque operatori sanitari sono risultati positivi.

Dopo la positività al coronavirus riscontrata su un professionista dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Vaio, è scattata la procedura per ricostruire i contatti stretti tra personale e pazienti, con l’obiettivo di contrastare la diffusione del virus nel nosocomio dell’AUSL. Sono stati sottoposti a tampone operatori sanitari individuati come contatti stretti del caso e pazienti, in particolare degenti. Tutti negativi gli esiti dei tamponi fatti sugli assistiti, mentre sono risultati positivi 5 operatori sanitari contatti del professionista, tutti in isolamento domiciliare. I locali interessati sono stati sanificati: l’attività dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia procede regolarmente, seguendo le procedure a tutela della sicurezza di tutti.