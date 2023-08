Ospita in casa l'amico per qualche giorno, lui gli preleva 800 euro dal conto: 30enne denunciato

In questi giorni un cittadino di Felino si è rivolto ai carabinieri di Sala Baganza, per denunciare alcuni prelievi fraudolenti effettuati con la sua carta

bancomat per circa 800 euro. La vittima non riusciva a spiegarsi come i malviventi avessero effettuato i prelievi, perché la tessera era regolarmente

nel suo portafoglio, custodita con il PIN, pensando inizialmente a un caso di clonazione.

Le attività sono partite dall’analisi degli estratti conto del denunciante, per poi individuare orari e sportelli dei prelievi indebiti e, con una meticolosa e

paziente indagine, basata dapprima sull’acquisizione delle telecamere di sorveglianza e sulla visione dei filmati degli istituti di credito e delle aree

limitrofe, i Carabinieri sono riusciti ad individuare il responsabile, immortalato dopo aver effettuato una delle operazioni.

La conoscenza del territorio ha permesso di riconoscere l’autore in un uomo identificato qualche tempo prima, durante una delle quotidiane attività di

controllo del territorio. Effettuati i riscontri del caso, il responsabile, un 30enne del posto, veniva individuato e denunciato per furto in abitazione e utilizzo fraudolento di carta elettronica di pagamento.

Le indagini hanno inoltre chiarito anche il mistero del prelievo, nonostante il bancomat fosse tuttora nella disponibilità della vittima. L’autore è stato per

un breve periodo ospitato dal denunciante, cogliendo l’occasione per impossessarsi momentaneamente della carta bancomat, di cui aveva trovato

anche il pin, effettuare i prelievi per poi rimettere la carta al proprio posto, sperando di non essere scoperto.