Ospite di un centro di accoglienza spaccia cocaina nel week end: arrestato 32enne

Un albanese di 32 anni, ospite di una comunità di accoglienza di Parma, è stato arrestato dai poliziotti dell'Antidroga della Squadra Mobile di Parma per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, pregiudicato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali gravi e violenza privata, era sospettato di essere un pusher: per questo motivo gli agenti lo hanno pedinato, soprattutto nelle ore serali del fine settimana. Nella serata di ieri il 32enne è stato fermato per un controllo: nella tasca interna della giacca aveva 20 involucri in cellophane termosaldati - nascosti nella parte interna di una mascherina chirurgica in tessuto di colore nero, con all'interno cocaina per un peso complessivo di 9.5 grammi, già confezionati per la distribuzione al dettaglio, oltre a 100

Gli uomini della Squadra Mobile hanno poi eseguito una perquisizione all’interno della comunità di accoglienza dove è ospite: in corrispondenza della sua stanza, all’interno di un comodino, chiuso a chiave, è stato rinvenuto un altro involucro in cellophane termosaldato con altri 5 grammi di cocaina, nonché una confezione di mannitolo, farmaco utilizzato per il taglio della sostanza. Nello stesso mobile, sono stati rinvenuti quattro pacchetti rivestiti ognuno di nastro adesivo di colore marrone e foderati di carta igienica, tutti sigillati: all'interno 6.800 euro in contanti. Il 32enne è stato arrestato in flagranza di reato: ora si trova nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima. Per il pusher, irregolare sul territorio, è stato chiesto all’Autorità Giudiziaria il Nulla Osta necessario per l’espulsione dal territorio nazionale.