Otto persone assembrate in un market di via Imbriani: locale chiuso e clienti multati

Si trovavano all'interno di un market etnico di via Imbriani, in palese violazione delle norme relative al divieto di assembramento. Otto persone sono state sanzionate, nella giornata di ieri domenica 17 gennaio, dagli agenti della polizia di Stato e da quelli della polizia locale che hanno verificato la situazione ed identificato i clienti. I poliziotti, che stavano effettuando alcuni controlli in centro storico per evitare la presenza di situazione a rischio, hanno sanzionato tutti e otto i clienti per 400 euro, oltre al titolare dell'attività. Il market etnico di via Imbriani è stato chiuso per cinque giorni, come previsto dalle normative anticontagio.