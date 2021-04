Paga 6 euro dalle casse automatiche ma esce con 800 di spesa: 35enne arrestato

Si è presentato dal pagatore automatico delll'Esselunga di via Emilia Ovest con un carrello pieno zeppo di spesa - tra generi alimentari, bottiglie di alcolici, padelle, articoli da cucina, calici di vetro e ossigenatori per vino - ma ha pagato solo 6 euro di merce. Un 35enne parmigiano stava per uscire dal supermercato con quasi 800 euro di merce: l'uomo è stato fermato per un controllo dai vigilantes che lo hanno bloccato in attesa dell'arrivo dei poliziotti. Per il 35enne sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato, considerato il mezzo fraudolento e l'ingente valore della merce. L'episidio è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 18 aprile. Il 35enne è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del processo.