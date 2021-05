Paga quasi mille euro per un cucciolo di barboncino mai arrivato: 47enne truffata

Ha pagato quasi mille euro convinta di aver comprato un cucciolo di barboncino che, però, non le è mai arrivato. Una 47enne di Salsomaggiore Terme è rimasta vittima di una truffa, architettata da una donna di 31 anni, residente in provincia di Messina, che si è finta un'allevatrice. I carabinieri, avvertiti dalla vittima della truffa, hanno effettuato alcune indagini ed hanno identificato e denunciato la truffatrice. La 47enne, dopo aver letto un annuncio per la vendita di alcuni cuccioli di barboncino di razza - al prezzo di circa mille euro - ha contattato la venditrice: le due si sono accordate con alcune telefonate sul prezzo. Dopo che l'acquirente ha ricaricato la carta della donna la presunta allevatrice si è resa irreperibile, dopo aver fornito risposte evasive alla donna. I cuccioli di barboncino non sono mai arrivati.

