Pagano l'anticipo per il matrimonio: il wedding planner scappa con i soldi

I carabinieri di Noceto hanno denunciato nei giorni scorsi un 45enne italiano, già gravato da precedenti penali, ritenuto il presunto responsabile di una truffa in danno di una coppia di Noceto, che gli aveva affidato l’organizzazione delle loro nozze. Le indagini sono iniziate a seguito della querela presentata dal futuro sposo, il quale aveva raccontato ai militari nocetani di aver affidato l’organizzazione dell’evento ad un “wedding planner” conosciuto

attraverso un sito internet specializzato. I due futuri sposi lo avevano poi anche incontrato di persona, contrattando le modalità della cerimonia. Al termine delle trattative, all’organizzatore venivano versati, a titolo di anticipo, 2 mila euro, tramite bonifico.

L'uomo però, dopo aver incassato i soldi, si rendeva irreperibile, rimandando i vari appuntamenti successivi con pretesti di vario genere e poi rendendosi definitivamente irreperibile, con grave danno per i futuri sposi che avevano fissato in giugno la data delle loro nozze. I Carabinieri, attraverso accertamenti bancari sul conto dove sono stati versati i soldi e grazie alle indicazioni fornite dal querelante, individuavano il 45enne, che è stato denunciato per truffa