Pagliaro: "Parma è una città sicura: reati in calo e controlli aumentati"

Colonnello Andrea Pagliaro, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma, se le dico 16 gennaio 2023 cosa le viene in mente?

"Il 16 gennaio 2023 rimarrà sempre nella mia memoria. È stata una giornata importante perché la cattura dell’ultimo stragista (Matteo Messina Denaro ndc) era una cosa che dovevamo a tutte le vittime della mafia. Non a caso avevamo chiamato l’operazione 'Tramonto', come la poesia scritta da Nadia Nencioni, una bambina di nove anni che è stata uccisa durante la strage dei Georgofili a Firenze. Aveva scritto una poesia che noi avevamo nei nostri uffici. Quei versi ci davano la forza di superare la delusione anche tutte quelle volte che non riuscivamo a raggiungere l’obiettivo. Immaginate dietro un successo così importante che organizzazione possa esserci. Questa è stata una vittoria dello Stato, una vittoria dell’azione sinergica di tutte le istituzioni, non solo dell’arma dei Carabinieri ma anche delle altre forze di Polizia coordinate dalla magistratura. Una vittoria dello Stato che afferma la supremazia della legge sulla criminalità. Queste ultime parole sono le stesse che ci ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quando ci ha ricevuto per farci i complimenti dopo l'operazione".

Ci racconti quel giorno.

"Una giornata complessa. Vi dico che il momento più emozionante è stato quello intercorso dall’accettazione alla clinica La Maddalena al momento in cui l’abbiamo catturato. Quei minuti veramente sono stati interminabili. Poi nel momento in cui l’abbiamo preso è stato un vortice di attività. Ci siamo dedicati a tantissime attività perché dovevamo rintracciare il covo dove si nascondeva, vedere effettivamente se c'erano dei prestanome, individuare la rete di favoreggiatori. Quindi è partita una serie di attività che è andata avanti e continua ad andare avanti anche adesso. L’emozione di quei minuti non la dimenticherò mai".

Cosa risponde a chi sostiene che Matteo Messina Denaro si sia consegnato?

"Mi viene da sorridere. Vorrei utilizzare un’espressione che ha usato anche il signor Procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio De Lucia: 'Esistono anche i terrapiattisti'. Questo per dire che spesso ci sono persone che parlano di tesi che non hanno alcun fondamento. Questo è un risultato frutto di un’attività investigativa che è durata tanti anni, è frutto dell’impegno e del sacrificio di tanti Carabinieri. Parlo di sacrificio perché veramente molti Carabinieri hanno sacrificato tempo libero, affetti, famiglia, la salute. Un pensiero, a proposito, lo voglio dedicare al maresciallo Filippo Salvi che nel 2007, per montare una microspia in località Bagheria proprio per le indagini finalizzate alla cattura di Matteo Messina Denaro, ha perso la vita cadendo nel vuoto. Quindi è questo lo spirito dei carabinieri: non solo competenza e professionalità ma soprattutto si è arrivati all’obiettivo perché abbiamo avuto fede in quelli che sono i valori delle Istituzioni".

In Emilia-Romagna la criminalità organizzata è diversa.

"Abbiamo l’esperienza dell’indagine Aemilia che, ovviamente, ci ha aperto gli occhi per quanto riguarda la presenza in Regione della criminalità organizzata. La presenza di queste infiltrazioni, in un territorio ricco, espone di più gli obiettivi. Ci sono tanti tentativi ma è bello però vedere come questo territorio abbia mostrato gli anticorpi. Spesso arrivano segnalazioni di persone sospette, proprio da parte di imprenditori o dalla parte della società civile e questo ci aiuta anche nell'azione preventiva ad arginare, quantomeno limitare, l’infiltrazione, Sicuramente quella presente in questi territori è una mafia che guarda più al profitto economico. Infatti non abbiamo manifestazioni di reati spia, per esempio incendi e estorsioni o danneggiamenti. Non ci sono reati spia però questo non ci fa abbassare la guardia. Sicuramente il fenomeno è presente anche in queste terre".

Parma è una città sicura?

"Parma è una bellissima città, non ha particolari problematiche dal punto di vista della criminalità, sebbene senta tante persone che non sono esperte della materia ma che si lanciano in considerazioni sulla sicurezza. Partiamo dal presupposto che non possiamo avere una città a zero reati: sarebbe un'utopia. Quello che ho notato io che sono abituato a guardare i fatti e ad analizzare i dati è questo: rispetto a dieci anni fa i reati sono in calo del 23%. Quindi viviamo in una situazione che comunque è migliorata. Ma l’aspetto che merita di essere sottolineato è che è cambiata la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Questo può essere legato anche alla pandemia o all’attuale contesto geopolitico, ai forti flussi migratori. Tutto questo influisce sulla percezione di sicurezza".

Qual è la situazione?

"Sulla base dell’osservazione dei dati, il reato più diffuso in città è il furto, così come avviene in tanti altri posti d’Italia. Per questo è fondamentale incrementare l’attività preventiva e repressiva per fronteggiare questo reato, perché ha un impatto anche dal punto di vista della percezione di sicurezza nei cittadini, dal punto di vista sociologico, oltre al profilo economico e alla violazione della privacy. C'è una privazione di affetti perché quando viene sottratto magari un monile, che è un ricordo di famiglia, subentra la problematica di carattere psicologico. Per questo motivo, con i carabinieri e insieme alle altre forze di Polizia, sotto il coordinamento del Prefetto, stiamo adottando delle strategie per contrastare questi reati. L’aspetto chiave, osservando i dati, è questo: abbiamo incrementato le azioni di contrasto. Si nota un aumento del 16% degli arresti, del 20% dei reati scoperti e, inoltre, come Comando Provinciale dei Carabinieri abbiamo incrementato i servizi esterni del 16%. Quindi più Carabinieri sulle strade, più controlli. Sono aumentati addirittura del 25%, i controlli in città. Più persone di interesse operativo. L’aspetto fondamentale è il dialogo con la cittadinanza. Invito i miei carabinieri a parlare con le persone perché, in questo modo, riusciamo a contrastare meglio il reato".

Parma è definito spesso come una delle maggiori piazze di spaccio della città. Perché?

"Ci sono delle consorterie che si dedicano a queste attività delittuose. Sappiamo ch c’è una componente di criminalità albanese dedita a questi traffici, o soggetti che vengono dal Centro Africa e in particolare nigeriani. Ovviamente, per andare a contrastare un’organizzazione di tipo associativo, servono investigazioni più prolungate nel tempo, con attività tecniche di un livello più elevato. L’attività di contrasto alla spaccio di sostanze stupefacenti è fiorente. Proprio pochi giorni fa abbiamo sequestrato oltre 20 chili di sostanze stupefacenti, arrestando quelli che riteniamo siano i presunti grossisti della zona. Ma tutti i giorni ci sono attività di contrasto. Ma ovviamente se c’è un così fiorente spaccio di droga, il problema è legato anche a chi consuma queste sostanze. Noi continueremo a contrastare questi fenomeni anche perché notiamo che molto spesso sono collegati proprio alla criminalità predatoria. Ad esempio, molti tossicodipendenti hanno bisogno della dose quotidiano e commettono furti rompendo il vetro di una macchina, ad esempio, o rubando pochi euro perché devono soddisfare loro bisogno di assumere sostanze stupefacenti".

Capitolo baby gang: esiste una problematica del genere in città?

"Premetto che una baby gang deve avere come scopo quello di commettere determinati reati. Attraverso dei codici di linguaggio. Alle volte, un reato commesso da tre correi diventa quello commesso da una baby gang. È bene fare una distinzione. Secondo me, dal punto di vista di criminalità minorile, bisogna fare molto in chiave preventiva e quindi dal punto di vista della formazione con le scuole, le famiglie, le associazioni perché quando arriviamo noi è già tardi. Noi arriviamo quando c’è la manifestazione del reato e spesso sono i minori stessi che documentano le azioni che compiono, quindi non si rendono nemmeno conto del disvalore dell’azione che hanno posto in essere. Questo è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare tutti insieme. Abbiamo una grossa mobilità della delinquenza comune".

Ci spieghi meglio.

"Vuol dire che ci sono soggetti che vengono da altre province a commettere reati nel territorio di Parma, quindi per questo è importante avere una rete di controlli capillari in modo da intercettarli. I cittadini giocano un ruolo importante. A loro rivolgo l'appello di contattarci. Contattateci sempre, il nostro lavoro è questo. Perché in questo modo riusciamo a prevenire i reati".

Ci sono zone dove questo 'disagio giovanile' si manifesta di più rispetto ad altre zone?

"Ci sono delle zone che hanno maggiore incidenza rispetto ad altre, chiaro. Pensiamo al quartiere San Leonardo e le zone intorno alla stazione, o Piazza Ghiaia. Con il coordinamento della Prefettura stiamo facendo dei servizi ad alto impatto, con costanza, insieme alle altre forze di Polizia che hanno dato dei risultati. Quindi questi sono tutti aspetti che vanno nell’ottica di garantire maggiore sicurezza alla popolazione, soprattutto durante le feste. La nostra attività non si ferma mai: durante le feste facciamo delle pianificazioni ad hoc per garantire maggiore protezione, per garantire il riposo e le festività degli altri. Noi in quel periodo lavoriamo ancora di più".