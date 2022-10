Palanzano, incidente per un ciclista: è grave al Maggiore

Ancora una volta la Massese è stata teatro di un incidente che ha coinvolto un ciclista, ricoverato in gravi condizioni al Maggiore di Parma e per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. Intorno alle 14:30, l'ambulanza del 118 ha prestato soccorso a Palanzano in seguito a uno scontro tra una bici e un'auto. La dinamica è ancora da chiarire, ma si cerca la macchina che avrebbe urtato la bicicletta, oltre a testimoni che possano ricostruire l'accaduto.