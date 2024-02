Pallini: "Via Trento e dintorni nella morsa della paura, il Sindaco deve intervenire"

“Che la situazione in via Trento e laterali sia sempre più grave e non più sopportabile lo dimostra l’ennesima denuncia dei tanti residenti e dei commercianti”. Esordisce così Fabrizio Pallini, consigliere comunale della Lista Vignali Sindaco e presidente dell’Associazione “I Nostri Borghi”. “Sono ormai mesi che lanciamo grida d'aiuto per una zona che ormai è in mano a spacciatori di morte e di violenza. I negozi stanno soffocando, annaspano nella melma del degrado e dell’insicurezza. Non è accettabile dover avere paura di uscire di casa, di scendere per due passi o una commissione dopo il calare del sole. Il Prefetto e il questore cosa fanno? Urgono interventi”. L’insicurezza, la paura, la sensazione di essere nella morsa dell’ombra di pusher e violenti, e’ in tutta la via: si espande in Via Verdi e tutti i dintorni. Per non parlare della stazione. E non è solo una percezione. Già, Piazzale Dalla Chiesa, dove una marea scura, anzi oscura, ti avvolge: devi attraversare questa massa di nullafacenti, rissosi, rumorosi, incivili, consumatori di alcool. Ti senti piccolo, insignificante, insicuro in casa tua. E’ Inammissibile! Come dire, da Via Garibaldi in giù… benvenuti all’inferno” - attacca Pallini. “Parma ha questo enorme problema che non si riesce ad affrontare con i mezzi adeguati alla situazione. Gli interventi spot servono soltanto a dare l'impressione di... E poi torna tutto peggio di prima. E’ ormai evidente il fallimento del servizio degli Street tutor, ancora peggio gli agenti di comunità; sono chiusi negli uffici di piazzale Rastelli e terminano il servizio proprio quando iniziano i problemi. “Ci chiediamo - chiude Pallini - cosa si aspetti a intervenire per prevenire e fermare questa ondata di microcriminalità che sembra inarrestabile. Cosa aspetta il sindaco a far sentire la sua voce alle autorità competenti? Serve un intervento capillare e definitivo, basta promesse!”.