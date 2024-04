Panorama, le fiamme divampate dall'impianto elettrico

Sarebbero divampate dall'impianto elettrico le fiamme che all'ora di pranzo di domenica 21 aprile, hanno avvolto un controsoffitto della galleria del centro commerciale Panorama a Parma. Erano da poco passate le ore 13 quando alcune squadre dei vigili del fuoco, due da Parma e una da Reggio Emilia del distaccamento di Sant'Ilario, si sono recati sul posto per spegnere l'incendio. I fumi di combustione avevano già invaso una parte degli ambienti. In quel momento all'interno del centro commerciale erano presenti un centinaio di persone, che sono state evacuate per precauzione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta intossicata o ferita. Gli operatori del 115 hanno estinto l'incendio in poco tempo ed hanno messo in sicurezza gli impianto elettrici, evitando che le fiamme si potessero propagare agli altri ambienti dell'edificio.