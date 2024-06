Corruzione: l'ex Amministratore Delegato di Iren resta in carcere

Respinta la richiesta degli arresti domiciliari per l'ex Amministratore Delegato di Iren Paolo Signorini. Secondo il Gip Paola Faggioni il manager "non ha mostrato alcuna consapevolezza del disvalore della sua condotta". Paolo Signorini, sospeso dal ruolo e dallo stipendio, è in carcere dal 7 maggio con l'accusa di corruzione, nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto anche l'imprenditore Aldo Spinelli e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti La richiesta di uscire dal penitenziario di Marassi di Genova, presentata dai suoi legali, è stata respinta. E' accusato di corruzione presidente dell’Autorità portuale di Genova.

Il sequestro di 100 mila euro: i soldi non ci sono

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova ha disposto il sequestro di 103 mila euro di Paolo Signorini, ex Amministratore Delegato di Iren, arrestato con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto anche l'imprenditore Aldo Spinelli e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. I soldi, però, non sono stati trovati. I militari della guardia di finanza non avrebbero trovato i soldi da sequestrate sui conti di Signorini.

"I viaggi pagati da Spinelli anche quando era a capo di Iren"

I viaggi dell'ex Amministratore Delegato di Iren Paolo Signorini, pagati dall'imprenditore Aldo Spinelli, sarebbero proseguiti anche dopo che il manager avrebbe lasciato il ruolo di presidente dell'Autorità Portuale genovese per approdare al vertice della multiutility Iren. Lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato all'arresto, il 7 maggio, del manager nell'ambito dell'inchiesta con l'accusa di corruzione, che ha coinvolto - oltre all'imprenditore Aldo Spinelli, anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, finito agli arresti domiciliari. La multiutility ha disposto la sospensione, in via cautelativa, tutti i contratti riconducibili a Signorini.

Il banchetto da quasi 7 mila euro pagato da un imprenditore

Secondo l'accusa infatti Paolo Signorini, a capo dell'Autorità Portuale genovese dal 2016 al 2023, avrebbe chiesto all'imprenditore Aldo Spinelli, Re del porto di Genova, il pagamento del banchetto di matrimonio della figlia. Secondo l'accusa il conto sarebbe stato saldato da un altro imprenditore, che poi Signorini, che da otto mesi è a capo di Iren, avrebbe ricompensato con consulenze per la multiutility.

Secondo la Procura Paolo Signorini avrebbe ottenuto una lunga lista di favori dall'imprenditore Aldo Spinelli, interessato al rinnovo tra cui il rinnovo della concessione del "Terminal rinfuse" di Genova. Signorini, che avrebbe dovuto controllare le attività dell'imprenditore come responsabile dell'Autorità Portuale, avrebbe usufruito di soggiorni in hotel extralusso, fiches per il casinò, champagne, cene esclusive, tutte pagate da Spinelli.