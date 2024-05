Paolo Signorini, l'attività a capo di Iren verrà analizzata ai raggi x

Iren analizzerà in modo approfondito i nove mesi di attività dell'Amministratore Delegato Paolo Signorini, dopo l'arresto per la vicenda della presunta corruzione che vede coinvolti anche l'imprenditore Aldo Spinelli e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Lo rende noto la multiutility dopo il Consiglio di Amministrazione del 15 maggio. Le sue deleghe sono state assegnate al Presidente e al Vice Presidente, la sua retribuzione è stata sospesa e le consulenze affidate da Signorini sono state bloccate ma l'ex Presidente dell'Autorità Portuale genovese non si è ancora dimesso.

I viaggi dell'Amministratore Delegato di Iren Paolo Signorini, pagati dall'imprenditore Aldo Spinelli, sarebbero proseguiti anche dopo che il manager avrebbe lasciato il ruolo di presidente dell'Autorità Portuale genovese per approdare al vertice della multiutility Iren.

"Il Consiglio di Amministrazione di Ire - si legge in una nota - riunito per l’approvazione dei risultati al 31 marzo 2024, ha anche approfondito il tema delle ulteriori azioni da intraprendere in relazione alle attività poste in essere dal dottor Signorini in azienda.

Dopo aver immediatamente deliberato, nella seduta straordinaria del 7 maggio, di revocare temporaneamente le deleghe al dottor Signorini, assegnandole al Presidente e al Vice Presidente, nonché di interrompere le consulenze avviate in autonomia dall’AD, il CdA – in un’ottica di tutela dell’azienda e dei suoi dipendenti - ha approvato lo svolgimento di due audit specifici, uno avviato da parte della funzione interna preposta non appena appresa la notizia del provvedimento di custodia cautelare, e uno - in fase di avvio - da parte di un certificatore indipendente, per analizzare approfonditamente i 9 mesi di attività del dottor Signorini in Iren e valutare la correttezza dell’operato, relativamente alle deleghe e ai poteri allo stesso attribuiti. Quest’attività, unitamente ai pareri legali richiesti dal punto di vista giuslavoristico in merito al rapporto di lavoro con il dottor Signorini, che ad oggi è sospeso anche dal punto di vista retributivo, permetterà all’azienda di porre in essere tutte le azioni e i provvedimenti necessari nell’interesse della Società e dei suoi dipendenti"

Il banchetto da quasi 7 mila euro pagato da un imprenditore

Secondo l'accusa infatti Paolo Signorini, a capo dell'Autorità Portuale genovese dal 2016 al 2023, avrebbe chiesto all'imprenditore Aldo Spinelli, Re del porto di Genova, il pagamento del banchetto di matrimonio della figlia. Secondo l'accusa il conto sarebbe stato saldato da un altro imprenditore, che poi Signorini, che da otto mesi è a capo di Iren, avrebbe ricompensato con consulenze per la multiutility.

Secondo la Procura Paolo Signorini avrebbe ottenuto una lunga lista di favori dall'imprenditore Aldo Spinelli, interessato al rinnovo tra cui il rinnovo della concessione del "Terminal rinfuse" di Genova. Signorini, che avrebbe dovuto controllare le attività dell'imprenditore come responsabile dell'Autorità Portuale, avrebbe usufruito di soggiorni in hotel extralusso, fiches per il casinò, champagne, cene esclusive, tutte pagate da Spinelli.