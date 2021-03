Parcheggiatore abusivo al Maggiore: nigeriano sottoposto a Daspo urbano

Dopo una segnalazione in Sala Operativa, la Polizia di Stato è intervenuta nei pressi del parcheggio dell'Ospedale di Parma, a causa della presenza di un 'parcheggiatore abusivo'. Si tratta di un nigeriano di trentatrè anni, regolare sul territorio nazionale. Una volta sul posto, i due equipaggi della Squadra Volanti hanno notato un soggetto impegnato a fornire indicazione agli utenti del parcheggio chiedendo in cambio monete che servivano al pagamento dell’attività abusiva.

Per lui è scattata la sanzione amministrativa del codice della strada. Inoltre, al cittadino nigeriano in seguito alla sua permanenza sulla pubblica via in assenza di motivazioni di lavoro, salute o necessità è stata redatta la sanzione amministrativa di 100 euro, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dal luogo ove è stato controllato. Provvedimento propedeutico al Daspo Urbano, misura disposta dal Questore.