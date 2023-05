Parchi al setaccio: il cane poliziotto scova droga tra i cespugli del Ducale e al Falcone Borsellino

La Polizia di Stato di Parma supportata da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e un team di cinofili antidroga della Questura di Bologna, ha svolto servizi straordinari controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del crimine diffuso.

I controlli anche ieri sera hanno riguardato prevalentemente la zona della Stazione Ferroviaria e quartiere Oltretorrente.

Sono state complessivamente controllate 103 persone e 75 veicoli. Sono stati predisposti 5 posti di controllo lungo le arterie di accesso alla città.

Durante un posto di controllo predisposto nella zona est della città i poliziotti delle volanti hanno controllato un’autovettura con a bordo due cittadini albanesi. Uno dei due soggetti, un 27enne, dal controllo in banca dati è risultato non in regola con la normativa inerente il soggiorno sul territorio nazionale e gravato da numerosi precedenti penali. E’ stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso e dopo essere stato fotosegnalato dal personale del locale Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica il 27enne è stato messo a disposizione del locale Ufficio immigrazione che gli ha notificato il provvedimento di espulsione con accompagnamento al CPR di Roma eseguito stamattina.

Nel corso dei controlli predisposti in zona stazione, un equipaggio ha poi controllato due cittadini extracomunitari privi di qualsiasi documento identificativo. Portati in Questura per essere identificati, hanno declinato le proprie generalità, affermando inoltre di essere residenti in provincia di Brescia e di trovarsi in città a scopi turistici. Sottoposti a rilievi fotodattiloscopici da parte del personale della polizia scientifica, i due soggetti sono stati identificati rispettivamente per un 26enne e un 19enne entrambi egiziani e irregolari sul territorio nazionale. Da accertamenti in banca dati è emerso che i due soggetti in occasione dell’identificazione hanno fornito false generalità, poiché risultavano già fotosegnalati con nominativi diversi in occasione del loro primo ingresso in Italia. Alla luce di ciò i due sono stati denunciati per falsa attestazione resa a Pubblico Ufficiale. Per quanto riguarda la propria posizione sul territorio nazionale, i due sono stati invitati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

Nel corso dell’attività straordinaria di controllo del territorio, sono stati altresì setacciati i parchi cittadini, in particolare: Parco Ducale e Parco Falcone e Borsellino.

Grazie al fiuto del cane Barak, gli agenti hanno rinvenuto complessivamente 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish nascosti tra i cespugli pronta per lo spaccio, di cui 20 grammi rinvenuti al parco Ducale e 30 grammi all’interno del Parco Falcone Borsellino. La sostanza è stata sequestrata.

All’interno del Parco Ducale le volanti hanno fermato e controllato due cittadini extracomunitari. I due, sprovvisti di qualsiasi documento utili alla propria identificazione sono stati accompagnati in Questura per essere identificati. Al termine delle operazioni di fotosegnalamento i due soggetti sono stati identificati per due cittadini nigeriani rispettivamente di 47 e 50 anni .

Da accertamenti effettuati attraverso le banche dati è emerso che il 47enne, con alias, è risultato essere irregolare sul territorio nazionale. Per questo motivo è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e invitato presso l’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la propria posizione su territorio nazionale.



Il 50 enne nigeriano, invece, anche lui con un alias, è stato denunciato per inottemperanza all’Ordine del Questore. L’uomo, al termine degli accertamenti è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che ha provveduto a notificargli l’Ordine del Questore di lasciare il territorio entro 7 giorni.Infine le volanti nel corso dei controlli hanno sanzionato ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 due extracomunitari, un ivoriano 30enne e un marocchino 27enne, poiché trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale.