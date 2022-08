I poliziotti setacciano i parchi cittadini con i cani antidroga: sequestrati oltre 100 grammi di droga

Continuano senza sosta i servizi straordinari controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore di

Parma, intensificati in questo periodo di ferie per aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini. Ieri sono stati effettuati i servizi, con l’impiego di due

equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e un team di cinofili antidroga della Questura di Milano.

Sono state impiegate complessivamente 8 pattuglie. I controlli hanno riguardato i parchi cittadini, nello specifico il Parco Ducale e Parco Falcone e Borsellino. Controlli a tappeto si sono svolti anche nei pressi della stazione ferroviaria di Parma. Nel corso del servizio, grazie al fiuto di Kimon che li ha indirizzati, gli agenti hanno scovato interrati sotto i rovi, diversi involucri in plastica al cui interno era presente sostanza stupefacente, risultata poi essere hashish, per un peso complessivo in grammi di 90 grammi. In stazione sono stati rinvenuti circa 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo marjuana. La droga è stata successivamente sequestrata a carico di ignoti. Durante i controlli sono state identificate 130 persone e sono state controllate 40 macchine.