Parchi e stazione al setaccio, fermato un 26enne: nascondeva la droga nel tacco della scarpa

Un venerdì di controlli straordinari per la Polizia di Parma, disposti dal questore Massimo Macera. Nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del crimine. Le pattuglie sono state supportate da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e da due team di cinofili antidroga della Questura di Milano, con i cani Quan e Lara. Sono state impiegate complessivamente 8 pattuglie nel corso dei servizi sono stati attentamente controllati il Parco Nord il Parco Falcone e Borsellino. Grazie all’infallibile fiuto di Lara e Quan, gli agenti hanno rinvenuto presso il Parco Nord, nascosta sotto i cespugli, 80 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato a carico di ignoti.

Sono stati effettuati capillari controlli anche presso la Stazione Ferroviaria di Parma con l'aiuto di una pattuglia della Polizia Ferroviaria. Nel corso del controllo in stazione, ai binari, il cane Quan è riuscito a individuare tra i passeggeri, 4 persone con della sostanza stupefacente. Si tratta di un 36enne gambiano, trovato in possesso di circa due grammi di hashish nascosto in tasca, di un senegalese di 26 anni trovato in possesso di un grammo di hashish nel tacco della scarpa, una 18 enne italiana trovata con 1 grammo di hashish e un 20enne italiano trovato in possesso di due grammi di hashish.

Tutti i soggetti controllati sono stati sanzionati e lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato. Nel corso dei posti di controllo predisposti lungo le arterie di accesso alla città, infine, sono state identificate 150 persone e controllate 80 macchine. E' stato sottoposto a sequestro amministrativo un veicolo, poiché lo stesso era privo di copertura assicurativa, revisione e il conducente circolava con patente di guida scaduta.