Parchi, strade e scuole al setaccio: controlli e denunce

I Carabinieri della Compagnia di Parma, in particolare delle Stazioni di Parma Oltretorrente, Parma Centro, Vigatto, Langhirano e Tizzano Val Parma, unitamente alla Sezione Radiomobile ed al Nucleo Cinofili di Bologna, hanno svolto un servizio finalizzato a prevenire il fenomeno dei reati predatori e contestualmente a reprimere il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Sono stati predisposti numerosi posti di controllo lungo le arterie cittadine e vie di accesso a parchi e centro storico; sono stati controllati circa ottanta mezzi in transito e più di centotrenta persone. Sono stati sanzionati quattro soggetti per violazioni al codice della strada. Complessivamente, quattro le denunce in stato di libertà. Una ai danni di un nigeriano di 31 anni, per resistenza a pubblico ufficiale. In Via Palermo, per evitare il controllo ha cercato di scappare, aggredendo i militari.

In Via Pascal, un 25enne ivoriano è stato denunciato per ricettazione. Era a bordo di una bici rubata nel mese di luglio a un parmigiano, a cui è stata restituita. Guai peggiori per un 68enne che, mentre era agli arresti domiciliari, è stato visto passeggiare per le vie della città.

Infine, un ventenne nigeriano, è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Controllato in Via Emila Est e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un bastone in legno della lunghezza di cm 61.

Inoltre, i militari del Nucleo Cinofili di Bologna hanno effettuato controlli con unità antidroga presso alcune scuole secondarie e parchi pubblici, senza rinvenire alcuna sostanza. La capillarità sul territorio, elemento cardine dell’Arma dei Carabinieri, nonché la diversificazione delle specializzazioni dei militari, consente un’azione di controllo tesa alla prevenzione ed alla repressione dei reati e delle attività illecite.