Parco dei Cento Laghi, cade e si fa male a una gamba: necessario il soccorso alpino

Ieri pomeriggio, venerdì 21 luglio, il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Orsaro è stato attivato per una donna in difficoltà sul sentiero 00 presso il Passo delle Guadine. L'escursionista, una donna di 44 anni residente a Sassuolo, si trovava con amici a svolgere un'escursione nel Parco dei Cento Laghi sul crinale, presso il Passo Guadine, quando è caduta procurandosi un trauma ad un arto inferiore che le ha impedito di proseguire in autonomia. Sul posto sono giunti 15 tecnici del Saer stazione monte Orsaro (tra cui un infermiere), i Carabinieri Forestali del Parco, gli operatori dell'ambulanza infermieristica dell'Assistenza Pubblica di Langhirano.

Per l'evacuazione è stato attivato anche EliPavullo che, giunto sul posto, causa maltempo (forti raffiche di vento e fitta nebbia) non è riuscito ad operare. L'infortunata è stata quindi stabilizzata e posta su barella per essere poi trasportata per circa 300 metri di dislivello fino alla strada carrozzabile (presso il lago Guadine) dove era presente l'ambulanza. Il complesso intervento di trasporto si è svolto con l'ausilio di calate con corde e tramite tecniche alpinistiche da parte dei tecnici del Soccorso Alpino. La donna è stata presa in carico dall'ambulanza per essere trasportata all'ospedale Maggiore di Parma.