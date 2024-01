Gira al parco Ducale con un coltello di 23 centimetri: denunciato 36enne tunisino

Girava al parco Ducale con un coltello d'acciaio di 23 centimetri. Un 36enne tunisino è stato bloccato e denunciato nella giornata di sabato 27 gennaio da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente. I militari hanno notato lo straniero - con precedenti di polizia - all'interno dell'area verde. L'uomo ha cercato di scappare n direzione di via Kennedy. Fermato subito dopo, è stato trovato in possesso di un coltello con lama in acciaio della lunghezza totale di 23 centimetri per il quale il porto è vietato dalla legge. Nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Parma.

Sempre nella giornata di sabato 27 gennaio un tunisino 24enne, domiciliato a Fornovo, con precedenti di polizia controllato da una pattuglia di Parma Centro in via Solferino è risultato irregolare sul territorio nazionale e pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura di Parma per il reato di soggiorno illegale in Italia.