Parco Ducale, difende due ragazze mentre un gruppo di extracomunitari litiga: poi mette in fuga un 26enne che tenta di rapinarlo

In pieno giorno ha tentato di derubare un 34enne all’interno del Parco Ducale. Il tutto avviene intorno a mezzogiorno del 19 di gennaio quando il 34enne, poi identificato e denunciato, decide di passare per il parco per raggiungere il posto di lavoro. Mentre



passeggia, si imbatte in un’animata discussione tra extracomunitari e nelle vicinanze si accorge della presenza di due giovani ragazze spaventate per quanto stava accadendo.Raggiunte per rassicurarle e verificare che non gli fosse accaduto nulla, viene avvicinato da un uomo, presumibilmente nordafricano, che, con fare minaccioso, tenta di impossessarsi in modo violento di quanto aveva addosso, infilando le mani nelle tasche del cappotto. La reazione della vittima mette in fuga l’autore. Poco dopo l’uomo ha raggiunto il Comando Stazione Carabinieri di Parma Centro per denunciare l’episodio e fornire una dettagliata descrizione del rapinatore. Le indagini hanno consentito di individuare una rosa di possibili autori e pertanto si procedeva ad una individuazione fotografica. Effettivamente veniva individuato il presunto colpevole in un 26enne marocchino, in Italia senza fissa dimora e gravato da precedenti di polizia che è stato denunciato per tentata rapina.