Parchi setacciati dalla polizia con i cani antidroga: sequestrati hashish e marijuana

Proseguono i controlli della polizia, redisposti dal Questore di Parma Massimo Macera, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree verdi della città. Nella mattinata di ieri, mercoledì 17 aprile, son state impiegate undici pattuglie, tra cui diversi equipaggi del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia e da un team di cinofili antidroga della Questura di Bologna.

Sono stati controllati, in particolare, il Parco Ducale e Parco Falcone e Borsellino, zone calde per quanto riguarda lo spaccio. Nel corso del servizio, indirizzati dal fiuto di Barak e Havana, gli agenti hanno trovato, nascosti nei cespugli, diversi involucri in plastica al cui interno c'erano 15 grammi marijuana e poco più di 100 grammi di hashish. La droga, dopo essere stata sottoposta ad esami quantitativi e qualitativi presso gabinetto provinciale della polizia scientifica di Parma, è stata sequestrata a carico di ignoti. Durante i controlli sono state identificate 50 persone e sono state controllate 13 macchine.