Parco Ducale, la rissa finisce con un accoltellamento: è grave

Violenta lite al Parco Ducale finita con un accoltellamento. Non si conoscono ancora i motivi che avrebbero scatenato la contesa, le forze dell'ordine stanno ricostruendo in questi minuti l'accaduto. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno raggiunto il Parco Ducale con un'ambulanza per prestare i primi soccorsi all'uomo ferito, un magrebino accoltellato alla schiena e attualmente ricoverato nell'area Codici rossi con ferite gravi. Dalle prime informazioni, sarebbe stato inseguito da un gruppo di nigeriani fuggiti dopo l'aggressione, sulle cui tracce ci sono i carabinieri della stazione di Parma. Probabilmente la lite è nata per questioni legate allo spaccio di droga.

In aggiornamento