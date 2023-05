Minacciano con un coltello e rapinano un 18enne al parco Falcone Borsellino: denunciati due minorenni e un giovane

Rapinano un 18enne all’interno del Parco “Falcone Borsellino” minacciandolo con un coltello: denunciati un maggiorenne e due minori (17 e 16 anni).

L’episodio avviene nei giorni scorsi quando la vittima si presenta per la denuncia alla Stazione di Parma Oltretorrente riferendo che, a inizio maggio, aveva preso contatti con il maggiorenne per la vendita di un giubbotto smanicato. Dopo aver pattuito la cifra il ragazzo ritirava il capo con la promessa che avrebbe pagato quanto stabilito. Il giorno successivo, il 18enne è stato contattato per il pagamento dall’acquirente che si presentava all’appuntamento, al parco, con i due minori. Fatto sedere su una panchina, ha iniziato a subire minacce con un coltello da cucina, mentre uno frugava all’interno delle tasche del giubbotto. Trovato il cellulare, veniva consegnato al terzo presunto complice, che resettava l’apparecchio con i codici di sblocco forniti dalla vittima dietro minaccia.



I tre, oltre al cellulare si sono impossessati di un Apple Watch, una collana in oro bianco e del denaro. Prima di fuggire hanno fotografato i documenti della vittima, minacciandolo di non andare dai carabinieri in quanto sapevano dove abitasse. Il giovane si è recato al Pronto Soccorso e dimesso con una prognosi di sette giorni per escoriazioni. A seguito della dettagliata descrizione dei presunti aggressori i militari hanno predisposto un album fotografico sottoposto alla vittima che ha riconosciuto i tre, tutti già gravati da precedenti di polizia, che sono stati denunciati per rapina e minaccia.