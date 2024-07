Botte da orbi al parco, violenta rissa nella notte

Se le sarebbbero date di santa ragione. A un certo punto. In piena notte. Dopo parole e minacce andate avanti per una manciata di minuti. Forse l'alcol, forse questioni di droga, o forse semplicemente motivi che non sono motivi. E' successo qualche notte fa nei pressi del parco Pascal, con la lite degenerata in rissa che a un certo punto ha svegliato anche alcuni condomini residenti nella zona.

Da quanto ricostruito sentendo alcune testimonianze raccolte all'interno del parco, sembra che due gruppetti di persone abbiano iniziato a discutere animatamente svegliando a colpi di urla e voce alta diversi residenti della zona. La situazione sarebbe poi degenerata tanto che si sarebbe passati ai fatti sfociando in una violenza fisica che avrebbe coinvolto i due gruppetti. Qualcuno si sarebbe addirittura affacciato dai balconi per vedere e soprattutto capire cosa stesse succedendo. Sembra che siano spuntate fuori anche oggetti contundenti, come spranghe di legno. I due gruppetti alla fine sarebbero fuggiti facendo perdere le tracce.